Caltanissetta, le commissioni consiliari effettuano un sopralluogo alla piscina

I consiglieri della II è V commissione consiliare hanno effettuato un sopralluogo alla piscina comunale di Caltanissetta per verificare l’andamento dello stato dei lavori in corso d’opera.

Erano presenti il signor Daniele Patti per la RTI e il responsabile dell’impresa esecutrice Massimo Giuliana per la parte edile.

Nel corso del sopralluogo i presidenti delle commissioni, arch. Fabrizio Di Dio e dott.ssa Alessandra Longo hanno apprezzato l’andamento dei lavori sia per la parte edile sia quelli di natura impiantistica e, contestualmente, rilevato lo stato in cui versano le parti esterne e l’accesso all’impianto sportivo.

“Riteniamo indispensabile acquisire maggiori dettagli sui lavori in corso d’opera relativamente alle opere di competenza dell’amministrazione comunale – hanno chiarito i due presidenti -. A breve incontreremo i referenti della direzione competente e l’assessore Adornetto per acquisire e approfondire gli aspetti tecnici e burocratici e garantire la preannunciata riapertura della piscina”.