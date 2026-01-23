Caltanissetta. Il sindaco Tesauro: “Rimando al mittente ogni richiesta di dimissioni. La nostra risposta sono i fatti e la trasparenza”

Dopo la conferenza stampa svoltasi questa mattina nella sala Don Luigi Sturzo di Palazzo del Carmine, promossa da Area Civica e nel corso della quale sono state avanzate richieste di dimissioni, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro interviene per chiarire la propria posizione e rispondere alle affermazioni rese pubbliche.

Il primo cittadino ritiene necessario ribadire alcuni principi e ricondurre il dibattito su un piano di correttezza istituzionale e di verità dei fatti.

Di seguito la nota del sindaco Tesauro.

In relazione alla conferenza stampa promossa da Area Civica, svoltasi presso la sala Don Luigi Sturzo di Palazzo del Carmine, nel corso della quale sono intervenuti la consigliera comunale Annalisa Petitto, in rappresentanza di Area Civica, il deputato regionale Ismaele La Vardera e l’onorevole Carmelo Miceli, interviene il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, a nome dell’intera Giunta e dell’Amministrazione comunale, per chiarire la propria posizione e ribadire i principi che guidano l’azione di governo della città.

«Indosso ogni giorno, con umiltà, serenità e profondo senso di responsabilità, la fascia tricolore che rappresenta le difficoltà e le speranze di una città che sta cercando di risalire – dichiara il primo cittadino –. Governare Caltanissetta significa dare quotidianamente il massimo nell’interesse esclusivo della comunità, con rispetto delle istituzioni e delle persone».

«Il metodo di lavoro di questa Amministrazione, che condivido e sottoscrivo pienamente – continua il sindaco Walter Tesauro – è fondato sul rigoroso rispetto delle procedure amministrative, sulla tutela dell’interesse pubblico e sulla massima trasparenza. Tutti gli atti sono pubblici, verificabili e consultabili. L’accesso alla documentazione amministrativa e agli iter procedurali è garantito secondo le norme vigenti ed è parte integrante di una corretta amministrazione ispirata a principi etici e morali chiari».



Il sindaco richiama quindi il ruolo istituzionale della consigliera comunale Annalisa Petitto, evidenziando come la stessa ricopra la presidenza della Commissione Trasparenza:

«Chi più del presidente della Commissione Trasparenza, in questi quasi due anni di attività amministrativa, ha avuto la possibilità di verificare carte, documenti, procedimenti e atti? Proprio per questo appare quanto meno paradossale alimentare letture fondate su ombre o chiaroscuri, in assenza di elementi concreti che attestino profili di illegalità, di immoralità etica o di scorrettezza amministrativa».

Tesauro ribadisce quindi la propria posizione sulla richiesta di dimissioni:

«Rimando al mittente la richiesta di dimissioni avanzata in conferenza stampa. Di che stiamo parlando? Questa Amministrazione, la Giunta che rappresento e il sottoscritto non hanno alcuna responsabilità rispetto a vicende che non riguardano l’azione di governo della città per fatti giudiziari che non toccano assolutamente questa Amministrazione. In uno Stato di diritto le responsabilità sono sempre personali».

Nel rispetto del ruolo di consigliere comunale, il sindaco rivolge un invito diretto alla consigliera Annalisa Petitto:

«Chiedo ad Annalisa Petitto di esercitare il proprio mandato in modo pienamente propositivo, avanzando progetti, proposte e soluzioni concrete per la città. Il ruolo di consigliere comunale è fondamentale quando si traduce in un’azione politica utile ai cittadini. Talvolta si ha l’impressione che il confronto resti ancorato a una fase ormai superata del percorso elettorale; è invece necessario guardare avanti e lavorare nell’interesse della comunità».

Il primo cittadino ricorda inoltre come alcune iniziative politiche abbiano rischiato di incidere negativamente su servizi essenziali:

«Non va dimenticato che, in passato, alcune azioni politiche hanno teso a rallentare o ostacolare passaggi fondamentali come la riapertura della piscina comunale o l’approvazione del bilancio. Sono scelte che non vanno contro un’Amministrazione, ma contro i cittadini, che attendono risposte e servizi».

«A noi interessano i fatti e il lavoro quotidiano che porto avanti insieme ai miei assessori, grazie anche alla grande collaborazione degli uffici comunali e dei dirigenti – conclude il sindaco Walter Tesauro –. Per queste ragioni rimando al mittente tutte le affermazioni rivolte al sottoscritto e alla mia Amministrazione.

Nel rispetto del confronto democratico, il sindaco rivolge un ulteriore invito alla consigliera Annalisa Petitto:

«Le elezioni hanno espresso in modo chiaro la volontà dei cittadini, che hanno affidato al sottoscritto la guida della città. È un dato politico che va accettato con serenità e senso delle istituzioni. Chiedo alla consigliera Petitto di farne pienamente una ragione e di concentrare il proprio impegno nello svolgere al meglio il ruolo di consigliera comunale, con un’azione politica propositiva, costruttiva e realmente vicina ai cittadini, senza lasciarsi condizionare da risentimenti o da una lettura del confronto politico ancora segnata dall’esito elettorale».

Nei prossimi giorni racconteremo alla città, attraverso una conferenza stampa, quanto è stato fatto dal momento del nostro insediamento. Perché ciò che conta per i cittadini è il fare, non la polemica. Continueremo a lavorare con serietà, rigore e senso delle istituzioni, esclusivamente nell’interesse di Caltanissetta».