Caltanissetta. Domani 23 gennaio conferenza stampa congiunta di Area Civica, Controcorrente e Progetto Civico Italia

Si terrà a Caltanissetta domani, venerdì 23 gennaio, alle 12 in sala Sturzo di Palazzo del Carmine (Corso Umberto I) la conferenza stampa congiunta di Area Civica, Controcorrente e Progetto Civico Italia dal titolo «Dall’inchiesta giudiziaria “Mancuso–Tricoli + altri” alle responsabilità politiche: trasparenza e scelte conseguenti»

La conferenza, vedrà gli interventi della coordinatrice di Area civica e consigliere comunale e provinciale, Annalisa Pettito, il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera e il coordinatore regionale di Progetto Civico Italia, l’onorevole Carmelo Miceli.

Alla conferenza, inoltre, parteciperà anche la segreteria politica di Area Civica con la presenza di Felice Dierna (consigliere comunale di Caltanissetta); Marco Fasciana (coordinatore movimento “Integra”); Carmelo Milazzo (coordinatore Movimento “Oltre”); Leyla Montagnino (coordinatore movimento “Insieme”) e Calogero Palermo (consigliere comunale di Caltanissetta).