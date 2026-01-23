Caltanissetta. Conferenza stampa in sala Sturzo: Petitto, Miceli e La Vardera chiedono le dimissioni di Tesauro

CALTANISSETTA. È la richiesta di dimissioni del sindaco e presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro il fulcro della conferenza stampa congiunta di Area Civica, Progetto Civico Italia e Controcorrente, svoltasi questa mattina nella sala Don Luigi Sturzo di Palazzo del Carmine.

Ad aprire l’incontro è stata la consigliera comunale e provinciale Annalisa Petitto, che ha espresso solidarietà alle comunità colpite dal recente maltempo e ha ribadito la “massima fiducia nella magistratura”. La consigliera ha chiarito come, a suo avviso, il tema centrale della conferenza non sia di natura giudiziaria ma politica, chiedendo al primo cittadino di dimettersi «per liberare Comune e Provincia da qualunque ombra».



Nel corso del suo intervento, Petitto ha parlato di un legame politico “indissolubile” tra Tesauro, il deputato regionale Michele Mancuso e Lorenzo Tricoli, richiamando episodi di campagna elettorale, atti amministrativi e deleghe che, secondo la sua ricostruzione, dimostrerebbero una responsabilità politica diretta del sindaco. La consigliera ha inoltre fatto riferimento a segnalazioni e comunicazioni inviate nel tempo agli organi competenti, sostenendo che a Tricoli sarebbero stati attribuiti ruoli e funzioni di fatto all’interno degli enti.



A seguire è intervenuto l’onorevole Carmelo Miceli, che ha definito la vicenda «un arretramento politico di decenni» e ha insistito sulla distinzione tra responsabilità penali e responsabilità politiche. Miceli ha affermato che le scelte amministrative e le deleghe conferite comporterebbero una responsabilità politica che, a suo giudizio, rende necessarie dimissioni immediate, anche per evitare il rischio di commissariamento degli enti.



In chiusura è intervenuto Ismaele La Vardera, che ha ampliato il ragionamento a un piano regionale, parlando di un possibile “sistema Caltanissetta” e annunciando interrogazioni e iniziative politiche per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Petitto ha infine annunciato che l’opposizione è al lavoro per chiedere un consiglio comunale straordinario e monotematico sulla questione, ribadendo l’appello alle forze politiche affinché sostengano la richiesta di dimissioni del sindaco.