Caltanissetta, avviso pubblico: aggiornamento nell’Albo dei Legali esterni del Comune

È indetto avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’Albo degli Avvocati, regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali ed esterni all’Amministrazione, per l’affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio dell’Ente innanzi alle autorità giudiziarie.

Gli Avvocati, interessati a essere inseriti nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi legali istituito presso l’Ente, potranno richiedere l’iscrizione o l’aggiornamento della propria posizione nel predetto elenco, entro il 28/02/2026 alle ore 13:00, secondo le modalità indicate nell’Avviso allegato alla presente.

I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera come da modello Allegato B debitamente sottoscritta, secondo le modalità specificate nell’avviso.

Alla domanda deve essere allegata copia firmata del curriculum formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista è specializzato e copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Caltanissetta e inviata tramite PEC con oggetto “Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Caltanissetta per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio”, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

L’esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Dirigente dell’Ufficio Legale.

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti nell’elenco già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 19/03/2025. Lo stesso verrà pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente anche ai fini della notifica dell’avvenuta iscrizione agli interessati.

L’elenco è aggiornato con cadenza annuale. Gli iscritti verranno automaticamente rinnovati, salva espressa contraria richiesta o il sopraggiungere di situazioni di incompatibilità. In assenza di nuove istanze di aggiornamento delle proprie rispettive posizioni da parte dei Legali interessati, si terrà conto dell’ultima istanza presentata sia in ordine ai requisiti, sia per il relativo curriculum.

Eventuali informazioni possono essere richieste in orario di apertura degli uffici al pubblico ai seguenti numeri telefonici: 093474306 – 093474331 – 093474291.