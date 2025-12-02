Sequestro di Gaetano Nicosia a Vittoria, 3 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, della Sisco di Catania e del Commissariato di Vittoria, con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del giovane Nicosia Gaetano, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria, nonché di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Le indagini, avviate immediatamente dopo il fatto e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso di acquisire gravi e determinanti elementi indiziari a carico dei tre colpiti dal provvedimento cautelare. I dettagli dell’operazione verranno comunicati in occasione della conferenza stampa che si terrà presso la Direzione Distrettuale Antimafia – Palazzo di Giustizia di Catania alle 10.30. (Adnkronos)