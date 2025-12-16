Pozzallo, concluso lo sbarco di 77 migranti: 29 i minori

Concluso lo sbarco a Pozzallo di 77 migranti, tra cui 29 minori, messe in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325, che ha raggiunto la loro imbarcazione a circa 45 miglia a sud di Portopalo. Attivato il dispositivo di accoglienza al porto di Pozzallo, nel cuore della notte ma non è stato semplice individuare l’imbarcazione da soccorrere. La Cp 325 con i migranti salvati è arrivata a Pozzallo intorno alle 7.40. Infreddoliti e bagnati, i migranti – le nazionalià dichiarate sono Egitto, Bangladesh e Pakistan – sono stati sottoposti al doppio controllo medico, prima dell’Usmaf (sanità marittima) con il team del medico Vincenzo Morello, e poi dell’Asp (azienda sanitaria provinciale) guidato dal medico Angelo Gugliotta. Poi il trasferimento all’hotspot dei 48 uomini e i 29 minori, tra cui due quattordicenni. (AGI)