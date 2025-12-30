Salute

Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21. Giovedi 1 Gennaio

Michele Spena

Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21. Giovedi 1 Gennaio

Mar, 30/12/2025 - 13:15

Condividi su:

Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21.

In quel tempo, i pastori andarono senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano.
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta