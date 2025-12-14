Medico aggredito in ospedale a Modica

Un medico del pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore -Baglieri” di Modica è stato aggredito la notte scorsa nell’ambulatorio di Cardiologia, dove il sanitario si era recato per consegnare la documentazione clinica di una paziente per la quale era stata richiesta una consulenza specialistica. Secondo quanto denunciato, il medico avrebbe segnalato una situazione ritenuta irregolare: una familiare della paziente, dipendente dell’ospedale ma non in servizio, avrebbe trasportato autonomamente la madre in barella, senza autorizzazione, pretendendo una precedenza mentre il cardiologo era impegnato nella gestione di un codice rosso. Nel richiamare il rispetto delle procedure, la situazione sarebbe degenerata e il sanitario sarebbe stato colpito da un altro familiare con un pugno al capo e uno al torace, riportando una contusione. L’episodio è stato segnalato anche alla Direzione sanitaria. (ANSA).