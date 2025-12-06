Mattarella: “I volontari sono veri e propri patrioti”

I volontari sono “veri e propri patrioti che sanno come solidarietà e fraternità giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della Cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025, al Teatro Massimo. “La nostra società è innervata dalle esperienze e dalla cultura dei volontari – ha detto -. Per restare ai tanti momenti rimasti impressi nella memoria collettiva, dagli angeli del fango dell’alluvione di Firenze del 1966 ai tanti giovani accorsi a sostegno dalle popolazioni colpite da calamità naturali, dai terremoti del Belice, del Friuli, dell’Irpinia fino a vicende recenti che ben ricordiamo, si potrebbe compilare un lungo calendario della solidarietà. Sono iniziative e comportamenti iscritti nella storia d’Italia. Il volontariato è stato fattore di unità. Con le sue esperienze, ha contribuito a scelte importanti. Basti pensare al cammino che ha portato a costituire e poi a potenziare la Protezione civile, sistema in cui l’apporto del volontariato è prezioso. Tuttavia, il volontariato non è soltanto una sorta di pronto soccorso nelle grandi emergenze, accompagna e offre significato alla quotidianità delle persone, quella personale e quella collettiva, disegnando con l’opera di un immane numero di persone l’idea effettiva di comunità, qualificandosi come forza sociale, culturale, educativa e formativa, segnalandosi come protagonista nell’attuazione di principi della nostra Costituzione, anzitutto quelli di partecipazione e solidarietà”. “Questo avviene nell’impegno di tante donne e di tanti uomini, di tante ragazze e tanti ragazzi, di tanti anziani, di tante associazioni che si prendono cura anche della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, che curano ferite presenti nella nostra società, che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell’abbandono”, ha aggiunto Mattarella. (ITALPRESS).