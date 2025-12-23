Manovra, Ternullo(FI): “Famiglia e sanità al centro, Forza Italia nella direzione giusta per utto il paese”

«La Manovra 2026 conferma con chiarezza che famiglia e sanità sono priorità concrete dell’azione di Governo e dell’impegno di Forza Italia. Parliamo di scelte responsabili, sostenibili e orientate al futuro, che rafforzano il welfare e tutelano i cittadini su tutto il territorio nazionale».Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia, Welfare e Occupazione, commentando i contenuti della Legge di Bilancio.

«Sul fronte della famiglia — prosegue Ternullo — la Manovra stanzia 1,6 miliardi di euro dedicati al sostegno sociale, che diventano 3,5 miliardi nel triennio, con interventi mirati e strutturali: dal rafforzamento del bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli, al potenziamento dei congedi parentali e per malattia dei figli, fino al sostegno alle famiglie con ISEE più basso attraverso la Carta dedicata a te e i contributi per i centri estivi. È una visione che mette al centro la famiglia come primo presidio sociale».Particolare attenzione è riservata anche alla tutela del potere d’acquisto e alla dignità dei redditi più fragili, con l’aumento delle pensioni minime e misure fiscali pensate per il ceto medio.

«Altrettanto centrale — sottolinea la senatrice — è il capitolo sanità, che registra un incremento di 2,4 miliardi di euro per il 2026, portando il Fondo sanitario nazionale a 151,8 miliardi, e ulteriori 2,65 miliardi a regime dal 2027. Risorse che consentiranno 7.300 nuove assunzioni, di cui 1.000 medici, e un miglioramento delle condizioni economiche del personale sanitario, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e garantire tempi certi di cura ai cittadini».

«Come Forza Italia — conclude Ternullo — abbiamo lavorato con determinazione affinché questa Manovra tenesse insieme rigore nei conti pubblici e attenzione alle persone. Sostenere la famiglia e rafforzare la sanità significa investire nella coesione sociale e nella qualità della vita degli italiani. Siamo nella direzione giusta e continueremo a vigilare affinché queste misure producano effetti concreti e diffusi in ogni area del Paese».