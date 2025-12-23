Disabilità psichica, approvato l’emendamento: assistenza psicologica garantita anche a domicilio

«Con l’approvazione dell’emendamento compiamo un passo concreto verso una presa in carico più giusta e completa delle persone con disabilità psichica e delle loro famiglie». Lo dichiara in una nota Totò Scuvera, deputato regionale di FdI, a seguito dell’approvazione della norma che consente di garantire l’assistenza psicologica e i percorsi terapeutici anche alle persone con disabilità psichica che vivono nel proprio contesto familiare, superando una disparità che per troppo tempo ha penalizzato chi non è inserito in strutture residenziali. «La salute mentale non può essere legata al luogo in cui si vive. Il diritto alla cura deve seguire la persona, non il contrario. Con questo intervento normativo riconosciamo finalmente il valore del sostegno psicologico come parte integrante dei progetti individuali di assistenza, anche quando la scelta – o la necessità – è quella di restare in famiglia» continua.L’emendamento interviene sul Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza, chiarendo che le risorse possono e devono essere utilizzate anche per prestazioni di psicoterapia e riabilitazione psichiatrica a domicilio, rafforzando il ruolo dei servizi territoriali e alleggerendo il carico che oggi grava quasi interamente sulle famiglie. «È una misura di civiltà, ma soprattutto di concretezza: sostenere le famiglie significa prevenire l’isolamento, evitare l’aggravarsi delle condizioni cliniche e costruire percorsi di autonomia e inclusione reali – prosegue -. La politica deve saper intervenire lì dove le fragilità sono più silenziose». Il deputato Scuvera conclude: «Continuerò a lavorare affinché alle norme seguano atti amministrativi chiari e risorse effettivamente spendibili, perché i diritti non restino sulla carta ma diventino servizi accessibili in ogni territorio».