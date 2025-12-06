Anci Sicilia, il 9 dicembre all’Ars incontro sulle raccolte differenziate

“Raccolte differenziate: qualità e controllo, premialità e sanzioni”, questo il titolo dell’incontro che, organizzato dall’ANCI Sicilia e rivolto ad amministratori locali, tecnici comunali e operatori del settore ambientale, si svolgerà martedì 9 dicembre, dalle 9.00 alle 14.00, nella Sala “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire ai comuni strumenti operativi e modelli di collaborazione utili a migliorare l’efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti, aumentare la qualità delle raccolte differenziate e promuovere comportamenti virtuosi nei territori”.

Nel corso della giornata sono previsti gli interventi di esperti del settore e la presentazione di buone pratiche realizzate sia da amministrazioni dell’Isola sia da realtà nazionali impegnate nel controllo, nella valorizzazione dei rifiuti e nel contrasto agli abbandoni.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite il modulo online disponibile al link: www.formazione.ancisicilia.it