UDC Sicilia rende omaggio a Don Luigi Sturzo, on. Decio Terrana: “Dalla sua lezione la bussola per la buona politica”

Un gesto simbolico ma dal forte valore politico e identitario. Nella ricorrenza della nascita di Don Luigi Sturzo, fondatore del popolarismo italiano e figura cardine della storia politica del Paese, l’On. Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’Unione di Centro in Sicilia, assieme ad una nutrita delegazione dell’Udc Sicilia, ha deposto ieri a Caltagirone un mazzo di fiori al mausoleo del sacerdote calatino. Un atto che diventa occasione per riflettere sul ruolo dell’UDC e sul significato attuale del messaggio sturziano.

“La nostra presenza qui – spiega l’On. Terrana – è un tributo a un uomo che ha dedicato la vita alla libertà, alla democrazia e alla dignità della persona”. Per il coordinatore regionale, l’omaggio non è solo memoria, ma responsabilità: “Don Sturzo è parte essenziale della nostra storia politica. Deporre dei fiori significa ricordare i valori che ci ha consegnato e riaffermare l’impegno a portarli avanti”.

Al centro dell’iniziativa c’è il richiamo alla tradizione popolare, che per l’UDC resta un caposaldo. “I valori sturziani – sottolinea Terrana – sono più attuali che mai: coerenza, senso delle istituzioni, centralità della persona, solidarietà verso i più deboli. Tornare a lui significa ritrovare la bussola della buona politica, quella che mette al centro la comunità e non gli interessi di parte”.

Il gesto assume così una dimensione che va oltre la celebrazione. Terrana lo definisce “un invito alla responsabilità” rivolto alla politica siciliana. “C’è bisogno di recuperare credibilità e serietà. Sturzo ci insegna che si può servire il territorio senza urlare, senza dividere, ma costruendo. È il messaggio che oggi vogliamo lanciare: la Sicilia ha bisogno di una politica che sappia unire”.

Guardando al futuro, l’UDC rivendica un ruolo attivo nei processi politici regionali. “Vogliamo essere un punto di riferimento per chi crede nella tradizione popolare, nella moderazione e nella concretezza amministrativa. Il nostro impegno è rafforzare la presenza nei territori e formare una classe dirigente competente, capace di riportare la cultura del buon governo tipica degli insegnamenti di Don Sturzo”.

Terrana indica anche le priorità su cui il partito intende muoversi nei prossimi mesi: “Tre sono gli assi principali: sostegno alle famiglie, sviluppo dei territori e politiche sociali più efficaci. Senza dimenticare la difesa delle autonomie locali, elemento fondamentale della visione di Sturzo. Una Sicilia più forte parte da comuni più forti”.

Nel giorno dedicato al fondatore del popolarismo, l’UDC Sicilia sceglie dunque di riaffermare le sue radici e, allo stesso tempo, di proporre una visione per il futuro: un richiamo alla responsabilità politica e al valore della partecipazione territoriale, nel segno di Don Sturzo.