Serradifalco. Il pittore Pietro Montante ha donato un suo quadro alla comunità per custodirlo nel Teatro De Curtis

SERRADIFALCO. Il quadro di un pittore serradifalchese arricchirà il Teatro Comunale “Antonio De Curtis”. L’artista Pietro Montante ha deciso di donare al Comune di Serradifalco per arricchire di bellezza il Teatro De Curtis una sua opera dal titolo “Alessandro il Grande”. L’artista serradifalchese, da sempre impegnato anche nel sociale con iniziative di raccolta fondi a scopo di solidarietà, ha deciso di far dono di questa sua opera alla comunità serradifalchese che la custodirà all’interno del Teatro.

Una decisione nata dopo aver manifestato la propria volontà sia al sindaco Leonardo Burgio che al direttore artistico del “De Curtis”, l’attore e regista Vincenzo Volo. L’opera è un olio su tela del 1993 e misura 198 x 124 cm. Il pittore s’è detto felice di questa donazione a Serradifalco; ho voluto che il teatro della sua Città in cui è nato e cresciuto potesse ospitare stabilmente al suo interno una sua opera.

Il sindaco Leonardo Burgio, assieme al direttore artistico Vincenzo Volo, a loro volta, hanno espresso il loro legittimo plauso all’iniziativa di Pietro Montante di arricchire di bellezza il Teatro De Curtis con la donazione di una sua opera pittorica. Il sindaco Leonardo Burgio ha ricordato che Serradifalco è paese di grandi talenti in ogni campo e che il dono di Pietro Montante alla comunità serradifalchese è bello, oltre che prezioso.