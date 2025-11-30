M5S Caltanissetta, Federica Scalia: “Nessuna trattativa locale, nessuno è autorizzato a stipulare accordi politici”

Nelle ultime ore, il dibattito politico cittadino è stato alimentato da indiscrezioni su presunte trattative locali tra forze del centrosinistra, ritenute finalizzate alla costruzione di alleanze politiche a Caltanissetta. A fare chiarezza interviene Federica Scalia, unica eletta e portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, che prende posizione in maniera netta rispetto alle ricostruzioni circolate sulla stampa. Una presa di parola che punta a ristabilire ruoli, competenze e livelli decisionali all’interno del Movimento. Al centro, il tema della legittimità politica e del rispetto delle prerogative istituzionali. Di seguito la nota di Federica Scalia

In merito agli articoli pubblicati nelle ultime ore riguardo un presunto percorso politico condiviso a livello locale tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sinistra Italiana, smentisco categoricamente di aver partecipato o di essere stata invitata a nessuna riunione o incontro politico volto a definire accordi o alleanze.

Preciso inoltre che il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle non ha alcuna delega da parte mia, né dispone di poteri o facoltà per intraprendere iniziative politiche o avviare trattative a nome del Movimento a Caltanissetta. In qualità di unica eletta e portavoce del M5S in Consiglio Comunale, è mio dovere chiarire che eventuali accordi politici locali possono essere definiti esclusivamente dai referenti regionali, per il tramite degli eletti, e non da soggetti privi di mandato.

Pur non entrando nel merito di possibili futuri dialoghi con le altre forze progressiste ,tema certamente importante per il rilancio della nostra città ,ritengo fondamentale ribadire che nessuno è autorizzato a stipulare accordi politici a nome del Movimento 5 Stelle a Caltanissetta senza le legittime indicazioni degli organismi competenti.

Il rispetto delle persone e dei ruoli istituzionali viene prima della politica.

Federica Scalia

Capogruppo e Portavoce

M5S Caltanissetta