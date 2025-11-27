Anas. A19, proseguono i lavori su viadotti Cubo e Perriera

Anas, lunedì scorso, sull’autostrada A19, lungo la carreggiata in direzione Catania, ha avviato un importante e strategico cantiere compreso tra i viadotti Cubo e Perriera. Nel corso di questa prima settimana di lavorazioni è stata ultimata la scarifica in corrispondenza dei tratti di approccio ai due viadotti. Nella giornata di ieri sono state eseguite alcune risagomature per livellare la struttura del piano viabile. Oggi sono partiti i lavori di pavimentazione del tappeto drenante. Ultimate queste lavorazioni, si passerà alla realizzazione dei giunti di dilatazione lungo i viadotti. Secondo cronoprogramma, i lavori si concluderanno sabato 20 dicembre. A beneficio dell’utenza, Trenitalia, come richiesto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha prolungato fino al 31 gennaio 2026 il piano straordinario di potenziamento del servizio ferroviario fra Termini Imerese e Palermo e viceversa per consentire ai cittadini l’utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello privato.