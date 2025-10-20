Tentano di rubare oltre 300 pannelli fotovoltaici nel Palermitano, cinque arresti

I carabinieri della Compagnia di Bagheria (Palermo), in collaborazione con gli agenti del locale commissariato, hanno arrestato in flagranza cinque giovani, di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti provenienti da Villabate e già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentato furto aggravato. L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, che, insospettito dai movimenti all’interno del deposito di una ditta, ha allertato i colleghi. I cinque sono stati sorpresi mentre cercavano di impossessarsi di oltre 300 pannelli fotovoltaici, del valore stimato di circa 30.000 euro. I ladri avevano già distrutto gli imballaggi e stavano caricando la refurtiva su un rimorchio. Nonostante il tentativo di fuga, sono stati arrestati. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.