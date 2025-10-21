Sicilia, dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars via libera alle nomine del governo regionale

Semaforo verde della commissione Affari istituzionali dell’Ars ad un elenco di nomine che era stato deciso dalla giunta regionale oltre un mese fa. La prima commissione di Palazzo dei Normanni, presieduta da Ignazio Abbate, era chiamata a dare un semplice parere sui nomi scelti dal governo per guidare gli enti parco, i consorzi universitari e gli Iacp (Istituti autonomi case popolari).