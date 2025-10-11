‘La Sfilata delle Farfalle Rosa’, a Roma il 13 ottobre si celebrano le donne e la prevenzione

(Adnkronos) – La 'Sfilata delle Farfalle Rosa', un evento di musica, moda e sensibilizzazione per celebrare la forza delle donne e la prevenzione. Sarà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ad ospitare l'evento il 13 ottobre prossimo alle 20.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il secondo evento nel Campidoglio di Roma, dopo lo scorso 18 giugno, la terza tappa dopo lo scorso 19 agosto a Porto Rotondo nel teatro Ceroli. Le pazienti dei reparti di oncologia senologica, ginecologica, saranno le protagoniste, donne ancora in cura, donne guarite, dottoresse, indossando tutte insieme degli eleganti abiti, trasformandosi in “modelle” per una sera. La sfilata rappresenta un'opportunità di spensieratezza e condivisione: le pazienti ancora in cura saranno affiancate da donne che hanno superato un percorso faticoso e doloroso e che oggi sono simboli di speranza. "Avere un progetto da realizzare a breve termine fa molto bene a livello psicologico e dona forza", ha detto Antonella Luberti, paziente oncologica che ha ideato questa iniziativa, che girerà l’Italia, attraverso la quale vuole offrire a chi sta ancora combattendo contro la malattia momenti di sollievo e leggerezza. La Sfilata delle Farfalle Rosa – ha aggiunto – vuole essere un appuntamento ripetibile in giro per l'Italia, per condividere esperienze e speranze con tante altre donne e per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione oncologica ginecologica. Questa di Roma sarà proprio in 'Ottobre Mese Rosa' per la prevenzione. La prossima sarà il 9 novembre a Genova nello storico Palazzo della Borsa, con altre 'Farfalle Rosa'”.

