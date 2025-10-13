Il Tennistavolo Caltanissetta Terranova conquista la vittoria ai campionati di serie C/2

Weekend in chiaro scuro per il Tennistavolo Caltanissetta Terranova che ha registrato una splendida vittoria ai campionati in C/2 e due sconfitte in D/1. Nella serie maggiore la squadra nissena ha affrontato il Calascibetta dominando l’incontro per 5 a 1. Sugli scudi Paolo e Andrea Alongi che hanno vinto due incontri ciascuno, mentre il quinto punto è stato portato dal capitano Italo Sanguedolce.

Da segnalare l’incontro di Andrea Alongi contro Biagio Buscemi, un veterano della C/2, che vedeva Andrea sotto di due set 6-11 10-12 e che è riuscito a ribaltare con una rimonta spettacolare con tre set chiusi con il punteggio di 11-7 11-6 11-8. Niente da fare, purtroppo per le due squadre di D/1 che hanno dovuto arrendersi l’Azzurra a un’altra squadra Xibetana per 5 a 2, mentre la Kalat è stata sconfitta dall’Ausonia di Enna per 5 a 1.