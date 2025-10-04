Il Sindaco di Mussomeli e dirigente di Fratelli d’Italia sulle intese centrodestra: “La credibilità si misura con i fatti, non con le parole”

MUSSOMELI — In merito alle recenti discussioni e ipotesi di accordi politici all’interno del centrodestra in provincia di Caltanissetta, in occasione delle future elezioni amministrative, il Sindaco di Mussomeli e dirigente di Fratelli d’Italia intende esprimere una posizione chiara e coerente. “Gli accordi e le intese — anche all’interno della stessa area politica — possono essere portati avanti soltanto con chi, nel tempo, ha dimostrato di rispettarli. La politica, se vuole conservare credibilità, deve basarsi su coerenza e lealtà, non su convenienze del momento.” Il primo cittadino ricorda, inoltre, un punto fermo stabilito in precedenti incontri tra le forze del centrodestra: “È bene ricordare che uno degli accordi sanciti in passato prevedeva che il partito di centrodestra che avesse espresso il candidato sindaco del capoluogo della provincia nissena non avrebbe potuto rivendicare anche il diritto di indicare il candidato alla presidenza del Libero Consorzio di Caltanissetta. Gli impegni presi vanno rispettati, altrimenti ogni intesa perde valore.” E conclude con una riflessione netta: “La credibilità non si conquista con le dichiarazioni d’intenti che lasciano il tempo che trovano, ma con i comportamenti coerenti e con il rispetto della parola data. Solo così si costruisce una coalizione solida e realmente credibile agli occhi dei cittadini.”