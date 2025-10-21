Caltanissetta. Sabato 1 novembre al via la Festa d’Autuno: a villa Amedeo giochi, spettacoli e divertimento

Caltanissetta accoglierà il mese di novembre con un’iniziativa all’insegna dell’allegria e del sano divertimento dedicata in particolare ai più piccoli

Villa Amedeo si prepara ad accogliere le sfumature tipiche della stagione autunnale e in particolare un’intera mattina di gioia e spensieratezza pensata soprattutto per i bambini.

Con l’impulso della Presidenza del Consiglio, che ha voluto fortemente l’evento, il Comune di Caltanissetta organizza insieme all’associazione teatrale Naponos la 2^ edizione della “Festa dell’Autunno”, un evento aperto a tutti che si terrà sabato 1 novembre a partire dalle ore 10:30.

Il programma di quest’anno è molto ricco e tutte le iniziative saranno guidate da ben 30 unità tra operatori, animatori, attori e speaker che conquisteranno i più piccoli (e non solo) con tante attività all’insegna della creatività e del sano divertimento.

Fra le proposte di intrattenimento, ad esempio, i giochi di una volta, come la corsa con i sacchi e il lancio della “tappina”, lo spettacolo dei burattini, laboratori creativi naturali, baby dance, bolle di sapone, baloon art e in generale tanto sport, natura e allegria.

Non mancherà il coinvolgimento degli adulti, con alcune gare ludiche fra genitori e figli.

“Abbiamo voluto regalare alle famiglie nissene un’occasione di svago e di serenità, un evento aperto a tutti che mette al primo posto il sorriso dei più piccoli – ha dichiarato il Presidente del Consiglio del Comune di Caltanissetta Gianluca Bruzzaniti. Il nostro proposito è anche quello di staccare per qualche ora i nostri ragazzi dai dispositivi digitali che hanno invaso la nostra quotidianità, in modo da permettere loro di scoprire i giochi tradizionali e all’aria aperta con cui sono cresciute le generazioni passate. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte, perché solo grazie a un efficace lavoro di squadra sabato 1 novembre offriremo un evento con un’organizzazione adeguata e una lunga mattina in grado di richiamare una cospicua partecipazione della cittadinanza”.

Una grande novità di quest’anno sarà l’“angolo autunnale”, che farà da cornice al contest fotografico che avrà come protagonisti i bambini.

Per partecipare al contest sarà sufficiente scattare una foto nel corso dell’evento, pubblicarla Facebook o Instagram e non dimenticare di menzionare con un tag gli account ufficiali del Comune di Caltanissetta (Facebook: Comune di Caltanissetta – Instagram: comune_di_caltanissetta) e di Naponos (Facebook: Naponos – I Professionisti del Teatro – Instagram: naponos_teatro_etico).

Al termine del concorso, la foto con più like riceverà un regalo per tutta la famiglia.

“Stiamo lavorando da diverse settimane, in sinergia con tutte le realtà coinvolte, per trasformare un luogo già incantevole come Villa Amedeo in un grande spazio in cui regneranno fantasia, musica, gioco e puro divertimento – ha commentato la vicepresidente del Consiglio comunale Federica Scalia. Caltanissetta è dotata di aree pubbliche da valorizzare, che devono tornare a disposizione delle famiglie e dei bambini. La nostra idea è sempre stata quella di coinvolgere attivamente non solo i più piccoli ma anche gli adulti, che insieme agli animatori guideranno i propri figli alla scoperta delle attività ludiche che hanno segnato la propria infanzia. Un’occasione per rispolverare le nostre tradizioni e trascorrere in modo diverso un sabato insieme alla propria famiglia”.

L’evento sarà realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione di CIRS – Centro di formazione professionale, Protezione Civile di Caltanissetta, Croce Rossa Italiana – comitato di Caltanissetta e delle società sportive locali Invicta Basket, Nissa Rugby e Nissa FC.