Caltanissetta. Nuova governance dell’ATI idrico, il neo presidente Di Stefano: “Grazie per la fiducia, il nostro impegno sarà costante”



Si è ufficialmente costituita la nuova governance dell’ATI Idrico di Caltanissetta.

L’Assemblea dei Sindaci ha eletto Terenziano Di Stefano come nuovo Presidente dell’ATI Idrico, Salvatore Noto come Vicepresidente, e ha designato i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione: Walter Tesauro, Gioacchino Comparato, Salvatore Sardella, Salvatore Letizia e Claudio Cipolla.

Nel suo intervento, il neo Presidente Terenziano Di Stefano ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente uscente Massimiliano Conti per il lavoro svolto in questi anni:

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente uscente, Massimiliano Conti, per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato l’ATI Idrico in un periodo complesso ma fondamentale per la nostra provincia. Il suo contributo ha posto basi importanti che intendiamo valorizzare e proseguire nel segno della continuità e della collaborazione.”

Di Stefano ha poi aggiunto:

“Ringrazio tutti i Sindaci della provincia di Caltanissetta per la fiducia che mi è stata accordata. Sono orgoglioso di poter lavorare con un gruppo affiatato, competente e determinato, che con spirito di servizio affronterà con concretezza e responsabilità le questioni idriche e dei depuratori, senza mai fermarsi di fronte alle difficoltà. Il nostro impegno sarà costante, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente.”

La nuova governance dell’ATI Idrico di Caltanissetta si pone l’obiettivo di consolidare il percorso di risanamento e rilancio del servizio idrico integrato, promuovendo al contempo una gestione trasparente e partecipata tra tutti i Comuni del territorio.