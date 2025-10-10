Caltanissetta. La nissena Elisa Iannello è arbitro nazionale di Muay Thai

Un nuovo riconoscimento per la nissena Elisa Iannello, che ha recentemente conseguito la qualifica di Arbitro Nazionale di Muay Thai all’interno della Federkombat – Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA. Già Consigliera Regionale in quota atleti e Vicepresidente dell’A.S.D. Dragon Academy Group, Elisa continua così il suo percorso di crescita all’interno del mondo degli sport da combattimento, distinguendosi non solo come atleta e dirigente, ma anche come figura tecnica qualificata. Un traguardo che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva siciliana e che rafforza il ruolo della città di Caltanissetta all’interno del panorama nazionale della Muay Thai.

