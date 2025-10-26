Caltanissetta, incidente al 29° Enduro del Vallone: ferito un quindicenne nisseno

CALTANISSETTA – Attimi di tensione questa mattina durante il 29° Enduro del Vallone, in corso nelle campagne nissene, in contrada Mimiani.
Un ragazzo di 15 anni, originario di Caltanissetta, è rimasto ferito a seguito di una caduta avvenuta nel corso della manifestazione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori della Croce Rossa, che garantivano l’assistenza sanitaria all’evento, prestando i primi soccorsi e disponendo il trasferimento del giovane al Sant’Elia.
L’episodio ha suscitato grande apprensione tra i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione.