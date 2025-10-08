Caltanissetta. ASD BC Pietrarossa: giovani atleti nisseni del badminton siciliano brillano al Torneo Regionale di Paternò

CALTANISSETTA – Continua il momento d’oro per la ASD BC Pietrarossa, protagonista nel panorama del badminton siciliano. Nel Torneo Regionale di Paternò, svoltosi il 4 e 5 ottobre 2025, i giovani atleti nisseni hanno conquistato importanti successi, confermando l’eccellente lavoro della società e dello staff tecnico guidato da Patrizia Cataldo.



Il tredicenne Francesco Cardillo ha brillato in campo imponendosi in tutte le specialità della categoria Under 15, laureandosi Campione Regionale nel singolare maschile, doppio maschile e doppio misto.

Nel settore femminile, Mariam Diabate ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale Under 13 nel singolare, mentre Mariam Trauli ha trionfato nel doppio femminile Under 15. Da segnalare anche il brillante secondo posto di Elena Giambra nel doppio femminile Under 19.



Questi risultati testimoniano la crescita costante del vivaio della Pietrarossa, che nelle ultime stagioni si è affermata come una delle realtà più attive nel badminton giovanile siciliano.

Gli ottimi piazzamenti arrivano a poche settimane dalla partecipazione dei giovani nisseni al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro, dove Cardillo, Diabate, Giambra e Trauli hanno rappresentato la Sicilia nella fase nazionale, portando con sé l’entusiasmo e la passione sportiva che caratterizzano la società nissena.