Salute

Israele – Italia 4 a 5.

Lello

Israele – Italia 4 a 5.

Lello |
Mar, 09/09/2025 - 11:32

Condividi su:

Ieri la nazionale italiana di calcio ha battuto Israele per 5 a 4. La difesa ha incassato 4 reti (di cui 2 autoreti).

E’ stata una partita roccambolesca . Le note positive sono state  la coppia d’attacco Kean – Retegui e il centrocampista Tonali.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta