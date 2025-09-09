Israele – Italia 4 a 5.

Ieri la nazionale italiana di calcio ha battuto Israele per 5 a 4. La difesa ha incassato 4 reti (di cui 2 autoreti).
E’ stata una partita roccambolesca . Le note positive sono state la coppia d’attacco Kean – Retegui e il centrocampista Tonali.
Lello
