Caltanissetta celebra il maestro Pastorello: il 4 ottobre intitolato il Foyer del Teatro Margherita e concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

Caltanissetta vivrà sabato 4 ottobre una doppia celebrazione: da un lato il ricordo di un indimenticato protagonista della scena musicale cittadina, il maestro Giuseppe Pastorello, al quale sarà intitolato il Foyer del Teatro Regina Margherita; dall’altro, il grande concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana che chiuderà la rassegna “2025 Estate Autunno Musicale”. Una giornata dal forte valore simbolico e culturale, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro e dall’assessora alla Cultura Giovanna Candura, come segno di riconoscenza verso un artista che ha lasciato un segno profondo nella vita musicale della città.

La cerimonia inaugurale del Foyer intitolato a Pastorello si svolgerà alle ore 18:00, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei familiari e di quanti hanno conosciuto e apprezzato il maestro. Un momento solenne che precederà l’apertura delle porte del Teatro e che consentirà di vivere in un clima di memoria e gratitudine l’intitolazione di uno spazio destinato ad accogliere generazioni di appassionati di musica.

L’appuntamento al Teatro Margherita unirà dunque celebrazione e spettacolo. Dopo l’intitolazione, alle ore 19:00 l’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro John Axelrod, porterà in scena un programma interamente dedicato a tre giganti della musica americana del Novecento: Appalachian Spring di Aaron Copland, Porgy and Bess: Symphonic Picture for orchestra di George Gershwin, nell’arrangiamento di Robert Russell Bennett, e la Sinfonia n. 2 di Charles Edward Ives.

Un repertorio che racconta le radici e l’evoluzione della musica statunitense, coniugando tradizione e modernità, e che offrirà al pubblico nisseno un viaggio emozionante attraverso sonorità raffinate, innovative e popolari.

I biglietti per la serata hanno un costo simbolico di 5 euro e sono disponibili presso il botteghino del Teatro Regina Margherita, al botteghino del Politeama Garibaldi di Palermo, online su Vivaticket e sul sito ufficiale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Una scelta che non ha solo un valore pratico, ma anche fortemente simbolico: permettere a tutta la cittadinanza di partecipare a un appuntamento che unisce memoria, cultura e grande musica, rendendo la celebrazione del maestro Pastorello un momento realmente condiviso.

Con questo concerto, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, tra le istituzioni musicali più prestigiose del Sud Italia, conclude la sua stagione estiva a Caltanissetta, regalando una serata che sarà al tempo stesso memoria, emozione e futuro.