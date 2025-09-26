Arrestati per corruzione il dirigente dell’Asp di Palermo Cerrito e il commercialista Lupo

La polizia ha arrestato in flagranza per corruzione il commercialista Mario Lupo, ex presidente della onlus Samot, una delle associazioni che si occupa dell’assistenza domiciliare dei malati terminali, e il direttore del dipartimento integrazione socio-sanitario dell’Asp di Palermo Francesco Cerrito, ex sindaco di Villabate. Il provvedimento deve essere convalidato dal gip. Secondo indiscrezioni, gli agenti della Mobile avrebbero fermato i due durante uno scambio di mazzette. (ANSA).