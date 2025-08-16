Salute

Santa Caterina. Il 16 agosto in piazza Garibaldi appuntamento con le canzoni di Marco Ferradini

Sab, 16/08/2025 - 15:45

SANTA CATERINA. E’ in programma stasera nella centralissima Piazza Garibaldi, il concerto di Marco Ferradini. Si tratta di un concerto nel corso del quale sarà possibile vedere all’opera uno dei grandi talenti della musica leggera degli anni ’80.

Il parco di Piazza Garibaldi sarà chiamato ad ospitare un cantante divenuto famoso con la canzone “Teorema” , L’inizio è per le ore 21,30 per una serata di grande musica da vivere insieme sotto le stelle. Lo spettacolo è offerto dalla Cooperativa Don Bosco 2000.

