Salute

Paolini-Krueger, oggi l’azzurra in campo a Cincinnati – Diretta

AdnKronos

Paolini-Krueger, oggi l’azzurra in campo a Cincinnati – Diretta

Mar, 12/08/2025 - 20:26

Condividi su:

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida la statunitense Ashlyn Krueger oggi, martedì 12 agosto, nel terzo turno del Wta 1000 sul cemento americano. Nel match d'esordio Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, in due set, mentre la 'padrona di casa' ha superato la lettone Sevastova.   In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà agli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta