Campofranco. Il 7 agosto presentazione del libro “Nell’Isola che non c’è” di Beniamino Biondi e Notte bianca “Noche de Fuego”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco, per la giornata di oggi 7 agosto, invita cittadini e visitatori a vivere una giornata all’insegna della cultura e del divertimento, con due appuntamenti speciali nel cuore dell’estate campofranchese.

Alle ore 18:30, presso il Museo di Storia Locale in Piazza Crispi, si terrà la presentazione del libro “Nell’isola che non c’è” di Beniamino Biondi, scrittore, saggista e studioso di cultura siciliana. Si tratta di un’occasione preziosa per riflettere sul tema dei borghi, sulla loro origine, sulla loro evoluzione e su ciò che ne resta oggi. Un incontro che interroga sul rapporto tra identità, memoria e territorio, e che si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle radici culturali di Campofranco.

A partire dalle ore 23:00, in Piazza Adamo, spazio alla festa con la Notte Bianca – Noche de Fuego: uno spettacolo carico di energia, con musica, balli e tanto divertimento per tutte le età! La piazza si accenderà di luci e colori in una serata pensata per coinvolgere l’intera comunità in un’atmosfera vivace e partecipativa.