Vela. La barca Sagola di Peppe Fornich vince l’11^ edizione della regata “5 Fari”

Dopo 140 miglia di navigazione la barca Sagola dell’armatore-timoniere marsalese, Peppe Fornich con i colori dello Yc Favignana, ha tagliato per prima il traguardo di Mondello dell’undicesima edizione della regata “5 Fari” organizzata dalla Canottieri Palermo ed inserita nel calendario delle 18 prove del campionato italiano off-shore. Tempo d’arrivo di Sagola, alle 16 e 43 minuti di oggi pomeriggio. Con questa vittoria in tempo reale, Sagola si è aggiudicata il prestigioso trofeo Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie senza sfiorare il record di 17 ore e 33 minuti dei veneziani di Anemos II nel 2024.

Invece per iscrivere nell’albo d’oro della manifestazione il vincitore della classifica in tempo compensato (la più importante) a cui andrà il Trofeo Canottieri Palermo, occorrerà attendere l’arrivo delle ultime barche (previsto nella notte) per stilare la graduatoria corretta in base all’handicap di ogni imbarcazione.

Per la prima parte della regata i venti da nord est si sono mantenuti tra i 5 e i 9 nodi. Poi nella mattinata di oggi si sono ridotti notevolmente fino a quasi bonaccia dal golfo di Castellammare in poi rendendo snervante il finale della competizione, partita da Palermo con attraversamento dei fari ad Ustica, a Trapani, a San Vito e a Capo Gallo.

Molto appassionante la sfida per il secondo posto in tempo reale, durata per quasi tutta la traversata tra i siracusani di Option B di Fabio Santoro della Lega Navale e Quattrogatti di Andrea Casini della Canottieri Palermo. Nel quasi match-race “tattico” finale, nello specchio d’acqua tra Capo Gallo e l’arrivo nei pressi de La Torre a Mondello, dove la Canottieri Palermo ha il punto-mare, ha prevalso Option B arrivato alle 18,45 grazie ad un nodo in più di velocità su Quattrogatti nel mezzo miglio conclusivo. Nella notte attesi gli altri arrivi.