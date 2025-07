SOMMATINO. Nella giornata di lunedì 7 luglio, presso il Centro Polivalente, dalle ore 8 alle ore 12 avverrà regolarmente la Raccolta degli Indumenti Usati. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che ha anche ricordato che occorre rispettare le regole di conferimento.

Coloro che non le osserveranno abbandonando gli indumenti senza rispettare le modalità previste, saranno sanzionati in base a quanto prevede la normativa in materia.