Sommatino. Consegnata al sindaco la corona di Miss Summer 2025 con la quale incoronerà la reginetta del concorso di bellezza

SOMMATINO. L’amministrazione comunale è stata presente all’incontro organizzativo di Miss Summer, il grande evento in programma per il 2 Agosto 2025 in Piazza Centrale a Sommatino, all’interno dell’estate sommatinese.

Insieme agli organizzatori e alla giuria ci si appresta dunque a vivere un grande evento di bellezza, moda e spettacolo. Il Sindaco ha preso in consegna la corona della futura vincitrice, poiché sarà proprio lui a incoronare la reginetta di bellezza 2025.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa splendida manifestazione estiva, tra le più attese della stagione”, ha ribadito l’organizzatore dell’evento Emanuele Cellauro.