Sommatino. Cgil provinciale e Camera del Lavoro hanno chiesto alla SRR Impianti di anticipare la raccolta dei rifiuti alle 5 del mattino

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota della Cgil provinciale e della Camera del Lavoro di Sommatino in merito alla richiesta di anticipo dell’orario di raccolta dei rifiuti di buon mattino per evitare le ore calde della giornata.

“Insieme alla Camera del lavoro di Sommatino, abbiamo richiesto alla società SRR Impianti, che opera nella gestione della raccolta dei rifiuti ,di anticipare l’orario di raccolta dalle sei alle cinque del mattino,per i mesi di Luglio e Agosto , al fine di evitare che l’attività venga svolta nelle ore più calde della giornata

Una richiesta che ci aspettiamo venga anche condivisa in tutti gli altri cantieri, considerato che le temperature registrate in questo periodo e previste nei prossimi giorni costituiscono un fattore di rischio per lavoratrici e lavoratori che lavorano in esterno.

La questione delle temperature elevate e il loro impatto sui lavoratori del comparto Igiene Ambientale diventa sempre più pressante: operare sotto il sole cocente per ore non è solo disagevole, ma può comportare seri rischi per la salute. Per questo motivo, la richiesta di anticipare l’orario del turno di servizio è una necessità impellente dettata dalla tutela del benessere dei nostri operatori.

I lavoratori addetti all’igiene ambientale svolgono mansioni fisicamente impegnative, all’aperto e in condizioni climatiche avverse. L’esposizione prolungata a temperature elevate può causare un aumento del rischio di infortuni senza contate che il caldo eccessivo mette sotto stress i lavoratori con gravi disagi anche dal punto di vista produttivo.

Anticipare l’inizio del turno di servizio, permettendo ai lavoratori di operare nelle ore meno calde della giornata (le prime del mattino), rappresenta una misura di prevenzione fondamentale.

La salute e la sicurezza dei nostri lavoratori non sono solo un obbligo etico, ma un investimento nella continuità e nell’efficienza del servizio.

È fondamentale agire con prontezza per proteggere chi ogni giorno garantisce la pulizia e il decoro delle nostre città, spesso in condizioni difficili. La loro salute è la nostra priorità”.

La segretaria generale Cgil Caltanissetta Rosanna Moncada

La responsabile della camera del lavoro, Cgil Sommatino Lina Sciascia