Serradifalco. Premialità di 25 mila euro per chi ha conferito rifiuti differenziati in Centro raccolta comunale

SERRADIFALCO. La Giunta guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha reso noti i conferimenti di rifiuti presso il centro comunale di raccolta per la differenziata eseguiti dai contribuenti nel corso dell’anno 2024. I dati riportano anche le generalità dei contribuenti che hanno effettuato il conferimento e le quantità conferite per ogni singola tipologia.

Complessivamente la quantità totale dei rifiuti differenziati conferiti presso il centro comunale di raccolta ammonta a 237.425 kg, così ripartiti: carta kg 64.999, plastica kg 55.756, cartone kg 43.753, alluminio kg 10.225 e vetro kg 62.692. La Giunta ha pertanto determinato il criterio di premialità quantificando le risorse necessarie da destinare ai singoli contribuenti, definendo anche le modalità di applicazione delle premialità (erogazione diretta o conguaglio tariffario).

La somma prevista come premialità ammonta a complessivi 25 mila euro, stessa somma dell’anno precedente, e sarà destinata per gli utenti che, nel corso dell’anno 2024, hanno conferito i propri rifiuti in modo differenziato presso il Centro comunale di raccolta di contrada Santa Lucia al fine di incentivare la raccolta differenziata. La somma sarà suddivisa per la specifica tipologia di rifiuto conferito: 7 mila euro per la carta, 7 mila euro per la plastica, 7 mila euro per il cartone mille euro per l’alluminio e 3 mila euro per il vetro. La premialità sarà calcolata proporzionalmente agli effettivi conferimenti da parte degli utenti e riconosciuta a conguaglio tariffario nella Tari 2024. L’ufficio tributi, infine, andrà a calcolare la premialità con le modalità prima richiamate in modo da prevedere in bolletta il conguaglio nell’avviso Tari 2024.