Serradifalco. Approvato in Giunta progetto per efficientamento energetico dell’illuminazione della facciata della Chiesa Madre

SERRADIFALCO. Nell’ambito dello schema di “Programma degli interventi afferenti la programmazione territoriale siciliana 2021/2027 Aree Urbane Funzionali (Fua) Caltanissetta 2”, di cui il Comune di Serradifalco fa parte, la Giunta guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha approvato il progetto per i lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione della facciata della Chiesa Madre.

Si tratta di un progetto che va a completare un importante percorso di recupero e valorizzazione della facciata esterna della storica Chiesa Madre che, in questo periodo, è interessata da interventi che sono destinati ad abbellirne non poco la parte esterna restituendola alla sua originaria bellezza. Il Responsabile unico del progetto, l’arch. Michele D’Amico, ha redatto ed approvato in via tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) che prevede un importo complessivo di 50.000 euro necessari per assicurare l’efficientamento energetico del sistema di illuminazione della facciata esterna della storica Chiesa madre serradifalchese.

Il progetto prevede che il sistema di illuminazione sia adeguatamente supportato al fine di integrarlo con fonti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico. Questo sistema, promuovendo l’utilizzo di energia alternativa, potrà portare ad una significativa riduzione dei consumi energetici nel contesto di un progetto di efficientamento energetico per l’illuminazione della facciata della Chiesa Madre che appare destinato a portare numerosi benefici, sia in termini economici che ambientali, rendendo la struttura dell’immobile più sostenibile e confortevole.