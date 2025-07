Serie D. Per la Sancataldese una riconferma (Matteo Tutino) e un nuovo arrivo (Luciano Espasa)

Una riconferma e un nuovo arrivo in casa della Sancataldese. La riconferma ha riguardato Matteo Tutino, difensore classe 2004, protagonista di una stagione in cui si è sempre fatto trovare pronto, dimostrando grande duttilità tattica. Si è ben comportato ogni volta che è sceso in campo, sia da terzo di difesa, sia da quinto di centrocampo, adattandosi con efficacia sia a destra che a sinistra.

Luciano Espasa

La novità è invece relativa al difensore Luciano Espasa. Classe 2000, italo-argentino, il roccioso difensore vestirà per la prossima stagione la maglia verdeamaranto della Sancataldese. Espasa proviene dall’Enna con cui ha fatto molto bene totalizzando tante presenze da titolare. Forte nel gioco aereo (alto 1,90), tra le squadre in cui ha giocato ci sono la Palmese la Don Carlo Misilmeri.