Serie D. Nissa, il 3 luglio alle 14 presentazione del nuovo tecnico Raffaele Di Napoli; ufficializzato l’ingaggio di Antonio Marino

Colpo di mercato per la Nissa che, dopo averlo in precedenza annunciato, ora ha ufficializzato l’arrivo dell’esperto difensore centrale Antonio Marino. Si tratta di un gran colpo di mercato. Classe 1988, il calciatore mazarese ha firmato il contratto che lo lega al club biancoscudato, mettendo al servizio della squadra un curriculum di assoluto rilievo, maturato attraverso anni di esperienza nei campionati professionistici tra Serie B e Serie C. Un’operazione di grande spessore, firmata dal presidente Luca Giovannone e dal direttore sportivo Ernesto Russello, che continua a rafforzare l’organico con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie D.

Marino centrale solido e affidabile, 1,88 m di altezza, mancino, forte nel gioco aereo e nei duelli individuali, è il profilo ideale per guidare il reparto difensivo con sicurezza e personalità. Cresciuto nel vivaio dell’Udinese, ha indossato le maglie di club prestigiosi come Ascoli, Reggina, Cittadella, Lecce, Venezia, Modena, Carrarese, Latina e Acr Messina, collezionando quasi trecento presenze nei professionisti. Non è il primo innesto importante di questa campagna acquisti, ma rappresenta senza dubbio uno dei nomi più significativi. Il suo arrivo alza ulteriormente l’asticella delle ambizioni dei biancoscudati, accendendo l’entusiasmo dell’ambiente e della tifoseria.

Nel frattempo, oggi conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Raffaele Lello Di Napoli. La presentazione si svolgerà alle ore 14 presso lo stadio comunale Tomaselli. Prevista la diretta Facebook.

Infine, sul fronte dell’organizzazione societaria, la Nissa ha reso noto che Andrea Maccarrone entra ufficialmente a far parte della Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario “SGS” e Responsabile della Gestione Eventi. Tra i compiti assegnati, rientra anche il coordinamento dell’area Hospitality dello stadio “Tomaselli”.

Salvatore LoPresti prosegue la propria collaborazione con il club come cameramen biancoscudato con l’integrazione di un nuovo incarico, ovvero quello di “Video Marketing Specialist”: creazione e gestione di contenuti video per campagne di marketing.

Domenico Giarratana, infine, è stato designato nuovamente come Responsabile dello Store Ufficiale, con il compito di gestire le attività del punto vendita e sviluppare il settore merchandising.