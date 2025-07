Ancora una riconferma in casa Sancataldese. Sii tratta di Aboubacar Sidibe, centrocampista maliano classe 2000, che dopo una stagione segnata da un grave infortunio è pronto a rimettersi in gioco con determinazione e cuore.



Abou ha vissuto mesi difficili, lontano dal campo, ma non ha mai smesso di lottare, lavorare e credere nel suo ritorno. Oggi la società rinnova con convinzione la fiducia in lui, certa che la sua grinta e il suo talento saranno un valore aggiunto per la squadra.