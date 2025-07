Serie D. La Nissa si assicura il giovane centrale difensivo Giorgio Megna (classe 2005)

La NISSA F.C. ha annunciato l’arrivo di Giorgio Megna, difensore centrale classe 2005. Dunque, continua a far registrare colpi importanti il mercato in entrata della Nissa.

Originario di Crotone, Giorgio Megna cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’U.S. Catanzaro, dove si forma come difensore moderno, solido in marcatura e dotato di buona visione di gioco. Dopo aver compiuto la trafila nel vivaio giallorosso, inizia a maturare esperienze importanti nel calcio dilettantistico, confrontandosi con realtà competitive e prestigiose.

Durante il suo percorso ha vestito le maglie di Catanzaro Under 19, Sassuolo Under 17, Pompei e Cavese con ben diciassette presente con la Rappresentativa Nazionale Under 19, mettendosi in evidenza per affidabilità, senso della posizione e determinazione. Nonostante la giovane età, Megna ha già mostrato maturità tattica e spirito da professionista, qualità che ne fanno un innesto prezioso per la retroguardia biancoscudata.

Il ventenne difensore centrale della Nissa s’è detto felice e motivato per questa nuova avventura a Caltanissetta, ma anche di essere pronto a dare tutto per la maglia biancoscudata. Giorgio Megna va a rinforzare la pattuglia di difensori centrali della Nissa che comprende anche gli esperti Bruno e Marino.