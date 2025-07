Serie D. La Nissa riconferma il giovane centrocampista Alessandro Mannino (2006)

La Nissa, anche per la prossima stagione, punterà su Alessandro Mannino. Il centrocampista classe 2006, sarà un giocatore della Nissa anche per la stagione 2025/2026.

Tecnica, intelligenza tattica e un’innata capacità di leggere il gioco: Mannino è stato una delle rivelazioni della scorsa annata in Serie D. Nonostante la giovane età, si è guadagnato in campo spazio e fiducia a suon di prestazioni convincenti, risultando uno dei migliori under dell’intera rosa biancoscudata.

Un infortunio al ginocchio lo ha tenuto fuori nel finale di stagione, ma ora Alessandro ha superato brillantemente quel momento difficile ed è pronto a tornare in campo con ancora più determinazione.

La società del presidente Luca Giovannone, pertanto, ha deciso di puntare nuovamente su di lui, riconoscendone il valore e il potenziale, in linea con il progetto che unisce crescita dei giovani e ambizione sportiva.