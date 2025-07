Serie D. Conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore della Nissa Raffaele Di Napoli

Conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Nissa Raffaele “Lello” Di Napoli. S’è tenuta al “Tomaselli ed è stata moderata dal giornalista dell’Ufficio stampa della Nissa FC Alessandro Silverio. La diretta Facebook è stata trasmessa nella pagina della Nissa.

Alla conferenza, oltre al nuovo tecnico, era presente anche il presidente Luca Giovannone. Sono poi intervenuti anche il ds Ernesto Russello e il dg Giovanni Castronovo.

Il nuovo tecnico della Nissa s’è presentato in maniera semplice ma autorevole. “Il presidente Giovannone e il ds Russello mi hanno convinto perchè in loro ho trovato umanità e voglia di fare calcio; loro intendono portare in alto la Città di Caltanissetta; avevo altre proposte, ma alla fine ho scelto il progetto Nissa”.

Di Napoli ha parlato di “scelta primaria” di venire alla Nissa ed ha anche detto che lui in Sicilia ci ha già giocato indossando le maglie di Akragas, Giarre e Leonzio, e ci ha allenato con l’Akragas. Con la sua nuova squadra, la Nissa, ci ha invece giocato contro quando vestiva la maglia del Giarre. L’ex tecnico della Cavese ha poi ribadito: “Sarà importante la mentalità; avremo rispetto per tutti ma paura di nessuno; da parte mia pretendo molto da tutti; ho visto lo stadio Tomaselli: credo che possa diventare un fattore per la Nissa”.

Il nuovo allenatore ha anche annunciato l’avvio della preparazione a far data dal 21 luglio a Caltanissetta dove sarà affiancato dal suo vice Alessandro Tatomir. La preparazione si svolgerà a Caltanissetta.

Ha poi preso la parola il presidente Luca Giovannone che s’è detto felice per questo grande colpo confermando che a presto la società ufficializzerà altri due giocatori. “Stiamo costruendo una squadra che permette di sognare”, ha detto.

Il ds Russello ha tenuto a spiegare il livello del nuovo tecnico della Nissa Di Napoli. “E’ una persona seria che conosco molto bene e sono certo che saprà dare il suo contributo alla Nissa”. Il Dg Castronovo, infine, ha ribadito l’entusiasmo e la passione che sta animando tutto l’ambiente, dalla dirigenza ai tifosi fino alle istituzioni. “La campagna abbonamenti sarà un importante banco di prova per valutare la risposta della Città rispetto al progetto della società”.