Serie D. Alla Sancataldese riconferma per un altro giovane: Giorgio Viscuso sarà ancora verdeamaranto

Ancora una riconferma, e sempre di un giovanissimo. La Sancataldese prosegue in questa direzione promuovendo e valorizzando i propri giovani più promettenti. E così dopo Germano e Carta, ecco arrivare anche la riconferma di Giorgio Viscuso.

Quest’ultimo, sancataldese doc, è un prodotto del vivaio verdeamaranto e costituisce un autentico patrimonio che la società ha deciso di riconfermare. Per Giorgio Viscuso, esterno classe 2007, una notizia che lo ha riempito di gioia, anche perchè lui è parecchio orgoglioso della maglia verdeamaranto.

La scorsa stagione per lui è stata un autentico crescendo in termini di rendimento e di qualità in campo. Un ragazzo che ha saputo conquistarsi spazio e fiducia a suon di prestazioni solide e mature, fino a prendersi con merito la titolarità.

E ora questa riconferma che costituisce per lui la conferma del suo valore e della bontà del suo operato e, per la Sancataldese, la conferma di una linea che punta sulla valorizzazione dei giovani.