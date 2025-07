Sei arresti per pedopornografia online: sequestrata dalla Polizia vastissima collezione di file

La Polizia nel corso di un’attività di monitoraggio della pedopornografia online, ha arrestato sei uomini, tra i 50 ed i 70 anni, quattro residenti a Roma uno a Latina ed uno a Livorno, per detenzione e produzione massiva di materiale pedopornografico.

L’indagine diretta dalla Procura di Roma è stata svolta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio sotto il coordinamento dal Centro Nazionale per la Pedopornografia Online. I sei utilizzavano vecchie piattaforme di condivisione, tipo Emule, per scaricare migliaia di contenuti illeciti raffiguranti abusi su minori.

Le indagini, supportate da software investigativi d’avanguardia, hanno permesso di individuare precisi obiettivi e di localizzare le abitazioni con maggiore traffico di dati sospetti, cogliendo i soggetti in flagranza di reato con il device ancora acceso. A conclusione dell’attività sono stati sequestrati centinaia di dispositivi di archiviazione contenenti una collezione vastissima di file. (ANSA).