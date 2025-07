Santa Caterina. L’ex ufficio di collocamento diventerà spazio giochi per minori da 18 a 36 mesi

SANTA CATERINA. Ci sono novità importanti per l’ex ufficio di collocamento. È stato infatti firmato il contratto d’appalto tra il comune di Santa Caterina e la ditta “Nuove Costruzioni” srl per la ristrutturazione parziale dell’immobile “ex ufficio collocamento”, che sarà adibito a spazio giochi per minori dai 18 ai 36 mesi.

A firmare l’importante contratto è stato il sindaco Giuseppe Ippolito e il titolare dell’impresa aggiudicatrice. L’iter burocratico, come spesso accade, ha determinato un breve slittamento dei tempi previsti, ma è chiaro che il passaggio appare determinante nel poter fissare nel più breve tempo possibile l’inizio dei lavori e il conseguente avvio del nuovo servizio sociale. L’Assessorato alle Politiche Sociali dell’Amministrazione Ippolito, retto dall’assessore Palmina Lo Re, sta dando vita ad un servizio del tutto nuovo e strutturale che, a breve, sarà un importante supporto per le famiglie e un validissimo luogo ricreativo e formativo per i bambini.

In particolare, è previsto che gli uffici comunali si occuperanno di comunicare direttamente alle famiglie interessate la data dell’inizio del servizio non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione dell’ex edificio che un tempo ospitava l’ufficio di collocamento e che, quanto prima, diventerà uno spazio giochi destinato ai bambini di età compresa tra i 18 ai 36 mesi.