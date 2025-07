Santa Caterina. Il 13 luglio in piazza Marconi c’è “La cena che unisce” con la partecipazione di Corrado Sillitti

SANTA CATERINA. In occasione della Giornata Nazionale delle Proloco d’Italia, la Pro Loco di Santa Caterina Villarmosa Aps, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Comitato regionale Unpli Sicilia, ha organizzato una serata speciale all’insegna della convivialità e della buona musica.

L’evento si svolgerà in piazza Marconi il prossimo 13 luglio. Portando un tavolo, una sedia, e la propria cena sarà possibile unirsi agli altri per vivere insieme un momento magico sotto il cielo stellato. Prevista la partecipazione musicale di Corrado Sillitti per una serata tra sorrisi, musica e tradizione.