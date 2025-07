Santa Caterina. Giunta presenta istanza di finanziamento per impianto di video sorveglianza del centro abitato

SANTA CATERINA. Nuovi impianti di video sorveglianza al fine di alzare l’asticella in termini di controllo e conseguente sicurezza del territorio facendo leva sulla tecnologia. E’ quanto ha inteso fare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito.

Santa Caterina è compresa fra i comuni potenzialmente beneficiari del contributo a fondo perduto per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza del centro abitato fino al limite massimo del costo totale ammissibile, per un importo massimo erogabile pari a 85.000 euro. La Prefettura, nella sua nota, ha fatto sapere che non sono ammissibili le proposte progettuali che hanno beneficiato del finanziamento all’esito delle procedure svolte nei tre anni precedenti al 2024 (2021,2022,2023).

Il comune caterinese, tuttavia, non ha mai beneficiato di tali finanziamenti. E allora ecco che ha deciso di partecipare all’avviso presentando istanza di finanziamento ed apposita proposta progettuale finalizzata all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza con tecnologia di lettura targhe che prevede un termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato al 26 giugno.

L’amministrazione comunale, pertanto, al fine di accelerare quanto più possibile l’iter tecnico e procedurale per la richiesta di tale importante finanziamento, ha individuato nell’ing. Fabio Fiandaca il ruolo di progettista e direttore dei lavori del progetto che è stato denominato “Santa Caterina Villarmosa Sicura“. L’importo del progetto è di 85 mila euro. Il responsabile unico del procedimento, invece, sarà Massimo Bertone.